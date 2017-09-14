Сергей Нарышкин считает важным взвешенный подход к революционным событиям 1917 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин считает важным, что в ходе большого числа мероприятий, посвященных 100-летию русской революции, удалось выдержать взвешенный подход к оценке тех событий. Об этом он сказал на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции, проходящем в здании ТАСС.

"С начала года прошло очень большое количество мероприятий, реализовано много проектов, посвященных революционным событиям, которые были посвящены и осмыслению причин и значения революции 1917 года, - отметил Нарышкин. - Я хотел бы отдельно отметить, что организаторы мероприятий, которые уже прошли и которые запланированы до конца года, поддержали позицию организационного комитета о необходимости очень деликатного и взвешенного отношения к анализу причин и итогов революции 1917 года и уважительного отношения к исторической памяти". "Рад, что эта идея, установка оргкомитета нашла понимание и в обществе, и в профессиональной среде. Я хочу поблагодарить всех наших единомышленников", - заметил Нарышкин.

Среди мероприятий он напомнил о прошедшем летом Всероссийском образовательном форуме "Таврида", книжном фестивале на Красной площади в начале июня, где Российское историческое общество представило экспозицию книг, которые читали 100 лет назад - "и царь Николай II и члены его семьи, и лидеры революционного движения, и министры Временного правительства, и обычные люди".

Кроме того, отметил Нарышкин, по инициативе РИО подготовлено специальное учебное пособие "Великая российская революция. 10 вопросов", предназначенное для использования в школах. "Пособие размещено на сайте РИО и благодаря этому любой желающий может обратиться к доступно изложенному научному взгляду на революционные события, их причины и последствия", - отметил Нарышкин.

В свою очередь председатель оргкомитета, сопредседатель РИО, ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что в этом году в России запланировано 118 мероприятий, посвященных 100-летию революции. "В настоящее время прошли 44, до конца этого года пройдут все остальные. По существу, ни один наш крупный музей не обошел вниманием 100-летие великой российской революции", - отметил Торкунов.

До конца года планируется открытие нескольких крупных выставок, "в том числе большая выставка, посвященная главным персонажам революции, Ленину, где будут представлены многие материалы", которые до этого не видели. Она откроется в конце сентября. Также в сентябре пройдет международная конференция в МГИМО и Академии наук с участием 70 иностранных экспертов, занимавшихся историей русской революции.

Глава оргкомитета особо отметил и то, что 100-летию русской революции посвящены мероприятия за рубежом. "Мероприятия прошли уже более чем в 20 странах - Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Китай, Литва, Мексика, Нидерланды, Словакия, Франция, Швейцария и другие. В октябре, ноябре, декабре пройдет большая серия конференций во многих странах. Столь большой интерес удивителен", - заметил Торкунов. В Латинской Америке, где развито левое движение, "по существу нет ни одной страны, где не проходят то или иное мероприятие".