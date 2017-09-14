Танец "боевой гопак" стал национальным видом спорта на Украине

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Танец "боевой гопак" на Украине теперь считается национальным видом спорта. В четверг вступил в силу закон о признании национальных видов спорта, в том числе украинского рукопашного (боевого) гопака, спасе, казацкой борьбы на поясах.

Документ предусматривает включение в закон "О физической культуре и спорте" определение понятия "национальные виды спорта", а именно виды спорта, основанные на национально-культурных традициях Украины. Кроме того, предусмотрена возможность создания национальной спортивной федерации для таких видов спорта.

Возникновение гопака связывают с казаками Запорожской Сечи в XVI-XVIII веках. Поэтому первоначально в нем принимали участие исключительно мужчины. В современной истории возрождение гопака ассоциируют с деятельностью известного балетмейстера и хореографа Павла Вирского, создавшего в 1937 году ансамбль народного танца УССР и бывшего с 1955 по 1975 год художественным руководителем Государственного ансамбля народного танца Украинской ССР.

На основе классики и традиционного фольклора он поставил ставший академическим тот гопак, которым до сих пор завершает концерты академический ансамбль танца Украины его имени.

Позднее появился еще один вид танца с элементами самообороны, так называемый боевой гопак. Его основатель - львовянин, исследователь боевых искусств Владимир Пилат. В 1985 году был собран материал по изучению рыцарского искусства Украины и гопака как боевого искусства, а 1987 году официально учреждена "Школа боевого гопака".

Наработанный материал был систематизирован, и в 1994 году Владимиром Пилатом была издана книга "Боевой гопак".

Танцевальная пластика и демонстрация силы

В 1996 году во Львове были проведены первые всеукраинские соревнования по боевому гопаку, в которых выступало более 150 человек. В декабре 1997 года зарегистрирована Центральная школа боевого танца. Сейчас самые большие центры по танцу находятся в Киеве, Черновцах, Тернополе и Львове. Им занимаются около 7 тыс. человек. В 2001 году в городе Черджоу (Южная Корея) состоялся IV Всемирный фестиваль боевых искусств, на котором сборная Украины заняла третье место.

Техника гопака сочетает в себе танцевальную пластику с ударами, блоками, захватами и бросками. Также это работа с холодным оружием от крестьянского серпа до двуручного меча. Характерной чертой является демонстрация силы, ловкости, героизма и благородства. Это танец-импровизация. Двигаясь парами по кругу, парни соревнуются в ловкости. Девушки их поощряют ко все новым трюкам, а затем исполняют лирическую часть. В финале гопак вновь бурный, искрометный и темпераментный.

Используемые для гопака мужские костюмы (красные шаровары, цветной пояс, вышитая сорочка, остроконечные сапоги) являются по своей сути казачьей формой того времени. Участие женщин в танце возникло лишь в его сценическом варианте. Их костюмы обычно являются историческими нарядами центральной части Украины (вышитая рубашка, запаска или плахта, кирсетка, остроконечные красные сапожки, венок с лентами).