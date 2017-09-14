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В Москве объявлен желтый уровень опасности

Общество
14 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

МЧС предупредило об усилении ветра до 17 м/с

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 17 метров в секунду до утра пятницы. Желтый уровень опасности объявлен в Москве 15 сентября из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"В ближайшие один-три часа 14 сентября с сохранением до 11:00 мск 15 сентября местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

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Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах. Спасатели рекомендуют водителям парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - пояснили в Гидрометцентре РФ. Желтый является третьим из пяти уровней опасности, он будет действовать в пятницу также на территории Владимирской, Тульской, Рязанской, Курской и других областей.

По данным Гидрометцентра, 15 сентября через Московский регион будет проходить атмосферный фронт. В его зоне прогнозируются дожди небольшой и умеренной интенсивности. Погода будет ветреной, ночью порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, а днем 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 13-15 градусов в Москве и 11-16 градусов по области, днем температура воздуха поднимется до 20-22 и 18-23 градусов соответственно.

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