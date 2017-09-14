Все медучреждения КЧР в 2018 году получат доступ к скоростному интернету

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ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют до конца 2018 года подключить к скоростному интернету все медицинские учреждения региона, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.
"В 2017 году к скоростному интернету будут подключены 22 точки структурных подразделений медицинских организаций республики, а до конца 2018 года - все медицинские организации региона", - говорится в сообщении.
Задачу в течение двух лет обеспечить современными скоростными каналами связи все больницы и поликлиники страны для полноценного использования возможностей телемедицины и видеосвязи врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник поставил в декабре 2016 года президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
Минздрав КЧР ранее сообщал, что республика входит в первую двадцатку регионов страны по информационному оснащению, по наличию компьютеров на рабочих местах, созданию центров информатизации в лечебных учреждениях. Во всех городских и районных больницах и поликлиниках работают электронные регистратуры, есть электронные карты пациентов.