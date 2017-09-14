Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области награждены дипломами кинофорума "Золотой витязь"

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ТАСС, 14 сентября. Директор Института культуры МЧС РФ народный артист России Николай Бурляев вручил спасателям Иркутска дипломы Международного кинофорума "Золотой витязь". Они стали победителями первого внутриведомственного конкурса "Искусство на службе спасения". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"Для целой армии актеров, режиссеров, писателей, которые являются частью нашего Института культуры МЧС, великая честь быть коллегами спасателей. Мы боремся вместе: пожарные и спасатели на своем посту - за спасение жизни человека, мы - за спасение души человека", - сказал Бурляев на торжественной церемонии.
Награждение прошло в главке министерства по Иркутской области. Его сотрудники на конкурсе получили семь наград в 19 номинациях. На церемонии выступили известные артисты, а Иркутский городской театр народной драмы презентовал песню "МЧС - это парни России".
"Золотой витязь" охватывает все виды искусства: кино, театр, литературу, музыку, изобразительное искусство. Развитие культуры и поддержка творческих начинаний в рядах территориальных подразделений МЧС России - являются приоритетными задачами министерства", - отметили в пресс-службе.