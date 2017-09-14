Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области награждены дипломами кинофорума "Золотой витязь"

ТАСС, 14 сентября. Директор Института культуры МЧС РФ народный артист России Николай Бурляев вручил спасателям Иркутска дипломы Международного кинофорума "Золотой витязь". Они стали победителями первого внутриведомственного конкурса "Искусство на службе спасения". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"Для целой армии актеров, режиссеров, писателей, которые являются частью нашего Института культуры МЧС, великая честь быть коллегами спасателей. Мы боремся вместе: пожарные и спасатели на своем посту - за спасение жизни человека, мы - за спасение души человека", - сказал Бурляев на торжественной церемонии.

Награждение прошло в главке министерства по Иркутской области. Его сотрудники на конкурсе получили семь наград в 19 номинациях. На церемонии выступили известные артисты, а Иркутский городской театр народной драмы презентовал песню "МЧС - это парни России".

"Золотой витязь" охватывает все виды искусства: кино, театр, литературу, музыку, изобразительное искусство. Развитие культуры и поддержка творческих начинаний в рядах территориальных подразделений МЧС России - являются приоритетными задачами министерства", - отметили в пресс-службе.