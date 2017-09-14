Главы и премьеры стран СНГ поздравили Медведева с днем рождения

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главы и премьеры целого ряда стран СНГ уже поздравили главу правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения.
"В адрес Дмитрия Медведева поступают поздравления с днем рождения от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"В ходе телефонных разговоров председателя правительства России уже поздравили с днем рождения президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министры Белоруссии Андрей Кобяков, Киргизии Сапар Исаков, Армении Карен Карапетян, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Узбекистана Абдулла Арипов", - говорится в сообщении.
Во время этих бесед затрагивались также актуальные вопросы двусторонних отношений и предстоящие контакты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, СНГ.
Дмитрий Медведев в четверг отмечает свое 52-летие. "Это будет обычный рабочий день. Вечером, по традиции, председатель правительства отметит праздник в кругу близких", - сказала ранее ТАСС пресс-секретарь главы кабинета министров Наталья Тимакова.