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В Госдуму внесен законопроект о дополнительной компенсации инвалидам расходов на топливо

Общество
14 сентября, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Как отмечается в сопроводительной записке, проект закона подготовлен в связи с многочисленными обращениями в адрес депутатов Сахалинской облдумы жителей сел и поселков области

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сахалинская областная дума внесла в нижнюю палату законопроект, которым предлагается предусмотреть дополнительную компенсацию расходов на топливо для инвалидов, живущих в отдаленных населенных пунктах. Документ размещен в четверг в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в сопроводительной записке, проект федерального закона подготовлен в связи с многочисленными обращениями в адрес депутатов Сахалинской облдумы жителей сел и поселков области.

В документе указывается, что, согласно действующему законодательству, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Также компенсируются расходы на транспортные услуги для доставки этого топлива при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Вместе с тем, подчеркивают сахалинские депутаты, возмещение расходов по приобретению топлива имеет "компенсационный характер, что предполагает наличие документов, подтверждающих произведенные ими расходы". В то же время льготники, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, по мнению авторов инициативы, испытывают трудности, связанные с получением подтверждающих оплату приобретенного топлива документов или транспортных услуг по его доставке. Таким образом, они не могут в полной мере реализовать свое право на компенсацию.

Законопроектом предусматривается дополнительный вариант "предоставления компенсации в случае отсутствия у этих лиц возможности получить документы, подтверждающие произведенную оплату за приобретенное топливо и (или) транспортные услуги по доставке этого топлива".

Принятие данного закона, считают в Сахалинской облдуме, позволит инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в отдаленных малочисленных сельских населенных пунктах, реализовать право на компенсацию расходов за приобретенное топливо и транспортные услуги по его доставке, а также позволит повысить качество жизни нуждающихся в социальной защите граждан.

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