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В Госдуме поддержали увеличение штрафа за отказ уступить дорогу пешеходам

Общество
14 сентября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

В частности, предлагается увеличить размер штрафа с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал принять во втором, основном, чтении правительственный проект закона, который повышает максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

В частности, предлагается внести поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), "установив санкцию за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей". В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей.

"Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2016 года возбуждено 1,8 млн дел, в 2015 году - 1,66 млн дел, в то время как за аналогичный период 2014 года - 1,64 млн дел)", - говорится в пояснительной записке.

В первом чтении документ был принят в конце весенней сессии нижней палаты.

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