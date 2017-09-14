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Депутаты обсудят с силовиками возможность ужесточения наказания для телефонных террористов

Общество
14 сентября, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По словам депутата Василия Пискарева, ситуация с анонимными звонками о минировании зданий с массовым пребыванием людей в Москве и других городах России взята на контроль

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции совместно с представителями правоохранительных органов обсудит возможность ужесточения наказания за ложные сообщения о минировании зданий. Об этом сообщил председатель комитета Василий Пискарев, слова которого передает в четверг пресс-служба комитета.

По словам депутата, комитет взял на контроль ситуацию с анонимными звонками о минировании административных, торговых и других зданий с массовым пребыванием людей в Москве и других городах России.

Волна анонимных телефонных звонков о минировании транспортных узлов, образовательных учреждений, торговых центров и административных зданий прокатилась накануне по всей стране. Только в Москве были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы, эвакуированы более 50 тыс. человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Пискарев подчеркнул, что необходимо детально разобраться, достаточно ли существующих санкций за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. "Мы запросили информацию в МВД и ФСБ России с тем, чтобы получить наиболее развернутые данные по ситуации практики применения статьи 207 Уголовного кодекса РФ, а также мнение правоохранителей о необходимости увеличить наказание за подобные деяния", - сказал парламентарий.

Он уточнил, что депутаты "намерены обсудить данную проблему на заседании комитета с участием представителей правоохранительных органов". Пискарев подчеркнул, что анонимные звонки "не только дестабилизируют работу мест с массовым пребыванием людей", но и дезорганизуют движение транспорта, вынуждают эвакуировать людей и наносят им "серьезный моральный вред".

Депутат напомнил, что сейчас статья 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В случае, если это же деяние повлекло причинение крупного ущерба или иных тяжких последствий, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Персоны
Пискарев, Василий Иванович
Страны
Россия
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