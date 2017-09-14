Позолота купола и креста домового храма Русской духовной миссии в Иерусалиме завершена

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Позолота купола и креста домового храма Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме завершилась.

"К 170-летию основания Русской духовной миссии в Иерусалиме, которое будет отмечаться 22 октября 2017 года, преобразился домовый храм миссии в честь Св. царицы Александры: в эти сентябрьские дни окончены работы по ремонту, гидроизоляции и позолоте купола и креста храма", - сообщила пресс-служба РДМ.

В миссии отметили, что "о том, были ли купол и крест Александровской церкви позолочены ранее, достоверных данных не сохранилось, однако, по свидетельству мастеров, проводивших работы по позолоте, поверхности креста и купола свидетельствуют о том, что нынешняя позолота - первая в истории храма".

"Домовый храм в честь царицы Александры, расположенный во внутреннем дворе здания РДМ в Иерусалиме - первый русский храм, заложенный в Святой Земле, - продолжили в РДМ. - Освящение храма совершил греческий митрополит Мелетий 28 июня 1864 года по старому стилю".

Русская духовная миссия в Иерусалиме была основана в 1847 году. В феврале того года император Николай I высочайшей резолюцией утвердил доклад об учреждении РДМ, чтобы иметь постоянное представительство Русской православной церкви при Иерусалимском патриархате, обустраивать русских паломников, проводить богослужения на церковно-славянском языке, а также помогать местному духовенству и мирянам, в основном православным арабам.

Первая миссия во главе с архимандритом Порфирием прибыла в Иерусалим в феврале 1848 года.

Ключевая функция РДМ в наши дни - забота о паломниках из России и стран СНГ. Административный центр миссии находится на Русском подворье в центре Иерусалима неподалеку от улицы Яффо и представляет собой целую структуру подворий, храмов и монастырей.

В ведении миссии - Троицкий собор и храм Св. царицы Александры на территории Русского подворья, монастырь с храмом в Хевроне, монастырь и храм Св. Апостола Петра в Яффе, монастырь и часовня в Иерихоне, храм св. Пророка Илии с участком в Хайфе, обитель с храмом Равноапостольской Марии Магдалины в Тиберии, Горненский женский монастырь с тремя храмами в Эйн-Кареме близ Иерусалима.