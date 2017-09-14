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Эффективная подготовка работников поможет снизить излишние затраты в лесной отрасли

Общество
14 сентября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Заведующий кафедрой экологии и защиты леса Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана Владимир Липаткин отметил, что программы вузов должны быть согласованы с работодателями

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Эффективная подготовка кадров для лесного хозяйства впоследствии поможет снизить излишние финансовые затраты в отрасли. Такое мнение в четверг высказал председатель Общества лесоводов России Юрий Гиряев на мероприятии, посвященном Дню работников леса.

"В этом направлении [снижении финансовых затрат], мне кажется, мы должны работать и как общество лесоводов, и проводить работу по подготовке специалистов, есть институты повышения квалификации и наш мытищинский филиал Бауманки. Есть над чем подумать и над чем поработать, тем более понимание проблемы есть", - сказал Гиряев.

"Все образовательные программы вузов [связанные с лесной отраслью] должны быть согласованы с работодателями. И они должны соответствовать необходимым требованиям", - в свою очередь добавил заведующий кафедрой экологии и защиты леса Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана Владимир Липаткин.

День работников леса - праздник людей, жизнь которых связана с заготовкой и переработкой древесины, охраной и приумножением лесных богатств. Отмечается каждое третье воскресенье сентября. Был установлен в 1980 году.

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