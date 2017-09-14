Зюганов: более 150 иностранных делегаций приедут в РФ на 100-летие Октябрьской революции

МОСКВА, 14 сентября./ТАСС/. Более 150 иностранных делегации планируют приехать на мероприятия КПРФ, приуроченные к 100-летию Октябрьской революции. Об этом заявил в четверг лидер коммунистов Геннадий Зюганов, выступая на международной конференции "Ось Москва-Баку".

"Наша партия и все народно-патриотические силы готовятся активно к столетию Великого Октября. Подтвердили, что в наших мероприятиях в первой декаде ноября примут участие более 150 делегаций из абсолютного большинства стран мира", - сказал политик.

По словам Зюганова, программа мероприятий к настоящему времени утверждена. "Я активно приглашаю всех принять участие в подготовке мероприятий", - добавил лидер КПРФ.

Ранее Зюганов заявлял, что мероприятия в честь столетия Октябрьской революции пройдут в Санкт-Петербурге и Москве, в программе - концерты и шествия.