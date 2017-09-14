МВД обеспечит дополнительные меры безопасности на показах "Матильды" в случае провокаций

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. МВД обеспечит дополнительные меры охраны правопорядка на показах фильма Алексея Учителя "Матильда" при получении информации о возможных провокациях. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях", - сообщили в пресс-центре.

Для обеспечения безопасности зрителей и пресечения возможных провокаций территориальные органы МВД России окажут содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов России и органам местного самоуправления.