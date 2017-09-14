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Власти Москвы не видят рисков в участии турецких застройщиков в программе реновации

Общество
14 сентября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

В Москомстройинвесте отметили, что турецкие строительные компании давно и успешно работают в России

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Столичные власти не видят никаких рисков в участии в программе реновации турецких строительных компаний, сообщили в четверг ТАСС в Москомстройинвесте.

Еще в начале 2016 года отношения между Россией и Турцией были обостренными из-за сбитого российского самолета Су-24. Тогда Россия ввела санкции в отношении турцкого бизнеса в России, в санкционный список попали и турецкие застройщики. Но уже в мае 2017 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган заявили, что договорились о снятии всех ограничений в экономической сфере между Россией и Турцией.Однако для турецких предпринимателей, ведущих свой бизнес в России, еще частично действует визовый режим.

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"Если в рамках программы реновации город будет дополнительно нуждаться в иностранных подрядчиках помимо российских компаний, то никаких рисков в привлечении турок нет. Турецкие строительные компании уже достаточно давно и успешно работают на российском рынке", - сказали в организации.

По словам собеседника агентства, такие турецкие компании, как Enka, Esta Construction и Ant Yapi хорошо зарекомендовали себя в строительном бизнесе в России.

"Константин Петрович (глава Москомстройинвеста - прим.) недавно был на переговорах с заместителем министра урбанизации и окружающей среды Турецкой Республики Мехметом Чейланом, на которых последний высказал заинтересованность в участии турецких компаний в программе реновации. Но никаких рамочных соглашений пока нет", - добавили в Москомстройинвесте.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил создание Фонда реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.

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