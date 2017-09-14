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Электронные больничные будут доступны в течение семи месяцев

Общество
14 сентября, 16:54 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 14, сентября. /ТАСС

В Минкомсвязи сообщили, что в рамках проекта "Мое здоровье" уже сейчас работает функция электронной записи к врачу

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ГЕЛЕНДЖИК, 14 сентября. /ТАСС/. Электронные больничные, вызов врача на дом и ряд других опций появятся на портале госуслуг в рамках проекта "Мое здоровье" в ближайшие шесть-семь месяцев. Об этом сообщил в четверг на конференции "Биотехмед" глава департамента электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

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"Новые сервисы - это вызов врача на дом, просмотр электронной медицинской карты, полис ОМС (получение, проверка и прикрепление к поликлинике), информация об оказанных медицинских услугах и стоимость, получение электронного листка нетрудоспособности. Вот это базовый сервис, который мы сейчас видим, в перспективе, я думаю, полугода - семи месяцев будет появляться на портале", - сказал он.

На данный момент в разделе "Мое здоровье" доступна функция записи к врачу.

Отмечается, что все эти функции повысят вовлеченность человека в заботу о своем здоровье, а также прозрачность оказания государственных услуг.

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