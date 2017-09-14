Шахтинские кадеты в Ростовской области получили знамя президента РФ

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ШАХТЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Полпред президента РФ в ЦФО, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Беглов вручил переходящее знамя кадетам Шахтинского генерала Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса в Ростовской области, которые стали победителями федерального смотра-конкурса "Лучший кадетский корпус", передает корреспондент ТАСС в четверг.
"Вы стали лучшими среди многочисленных кадетских корпусов России по итогам 2017 года. Самое важное, что вы сейчас являетесь истинными наследниками традиций донского казачества", - сказал Беглов на церемонии.
Он отметил, что существующая в России система кадетского образования воспитывает "настоящих патриотов и граждан с активной жизненной позицией".
На церемонии также присутствовали полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Министр вручила руководству корпуса диплом и лидерстве в 2017 году, предполагающий премию в 3 млн рублей. Она отметила, что кадеты-баклановцы второй раз стали победителями Всероссийского смотра-конкурса, благодаря четко отлаженному образовательному процессу и сплоченности всего коллектива.
"Именно у вас наиболее ярко видится сплав обучения и образования, так необходимый для воспитания патриотов нашей страны", - отметила она.
Как уточнили в пресс-службе губернатора Ростовской области, в настоящее время в системе кадетского образования в регионе - семь подобных корпусов, за восемь лет проведения Всероссийского смотра-конкурса донские кадеты пять раз завоевывали переходящее знамя президента РФ.
Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий кадетский корпус - неоднократный победитель президентского Всероссийского смотра-конкурса. В 2011 году учебное заведение завоевало третье место, в 2013 году - второе, в 2014 году - первое. В прошлом году шахтинские кадеты были вторыми.