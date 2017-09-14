Парад в Оренбурге ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов соберет 3 тыс. человек

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек примут участие в Параде студенчества, который пройдет в Оренбурге 16 сентября. Мероприятие будет приурочено к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, сообщил в четверг журналистам исполняющий обязанности начальника управления по общественным связям администрации Оренбурга Дмитрий Бевз.

"Старт Всероссийского Парада студенчества в Оренбурге состоится в субботу в центре Оренбурга, более 3 тыс. первокурсников десяти ведущих вузов областного центра пройдут по улице Советской до Набережной реки Урал. По ходу шествия будут работать площадки, организованные студентами старших курсов, которые поприветствуют новичков", - сказал он.

Такие же торжественные шествия проводятся в 15 крупных городах - университетских центрах России. После торжественного прохождения состоится телемост с Москвой и поздравление первокурсников от руководства города и области. Завершится Парад студенчества концертом лучших творческих коллективов города.

Как сообщили ТАСС в управлении молодежной политики области, с 14 по 16 октября в Оренбург прилетят 100 участников фестиваля - это студенты из более 20 стран, и будут в течение двух дней знакомиться с Оренбургской областью. Всего от региона отобрано 150 человек для участия на фестивале в Сочи, из них 50 волонтеров.

Они приедут за неделю до начала фестиваля в Сочи, всего в отборе участвовало более 700 человек, желающих стать участниками фестиваля. Молодые люди, которые не смогут поехать в Сочи, примут участие в фестивале в Оренбурге.

В Сочи 15 октября состоится открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а в Оренбурге синхронно будет проводиться большая церемония открытия, в рамках которой запланирован телемост всех 17 городов, участников региональных программ, с главный площадкой в Сочи.