Кузнецова договорилась с Минобороны о взаимодействии в вопросах патриотического воспитания

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова договорилась с Минобороны о сотрудничестве по вопросам патриотического воспитания несовершеннолетних.
Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе омбудсмена, Кузнецова провела встречу с заместителем министра обороны Николаем Панковым, начальником главного штаба общественного движения "Юнармии" Дмитрием Труненковым и начальником главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ Михаилом Барышевым.
"В ходе встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве со Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия". Детский омбудсмен отметила, что совместные проекты ведомств помогут обратить большее внимание на дело патриотического воспитания детей и молодежи, а также привлечь общество к деятельности всероссийского юнармейского движения. По предварительной договоренности, ряд мероприятий может пройти уже до конца года", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе также указали, что заместитель министра обороны Николай Панков предложил закрепить за воинскими частями и военными учебными заведениями шефство над детскими домами и интернатами. В военном ведомстве полагают, что система подобного наставничества будет способствовать формированию у таких детей здоровой системы ценностей и может помочь им получить необходимую подготовку для дальнейшего поступления в суворовские училища. Кузнецова, со своей стороны, отметила, что суворовцы и военные - достойный пример для подражания. "Перед подростком всегда стоит вопрос, по какому пути пойти? Воспитанникам детских домов сделать этот выбор вдвойне сложно: некому подсказать, некому направить, много дурных примеров. Поэтому наша задача - предложить, показать другой пример. А суворовцы, военные - это очень достойный пример для подражания", - приводит пресс-служба слова омбудсмена.