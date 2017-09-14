В Кремле назвали "телефонным терроризмом" волну звонков о минировании в городах РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформирован о фактах массовой эвакуации людей из-за анонимных ложных звонков с сообщениями о минировании в городах страны. В Кремле квалифицируют эту волну анонимных сообщений как телефонный терроризм.

"Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "необходимые службы принимают все необходимые меры для установления тех, кто стоит за этой серией звонков". "Ждем результатов этой работы", - добавил представитель Кремля.

Песков отказался комментировать различную информацию об источнике звонков. "Абсолютно нет никакого смысла в комментировании вот этих рассуждений", - сказал он.

"Здесь какие-то трактовки вряд ли допустимы, здесь нужно подождать конкретных результатов тех мер, которые предпринимаются. Неуместно обсуждать какие-то версии", - отметил представитель Кремля. "Еще раз повторяю: это телефонный терроризм и именно так он должен квалифицироваться", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Волна анонимных телефонных звонков о минировании транспортных узлов, образовательных учреждений, торговых центров и административных зданий прокатилась накануне по всей стране. Только в Москве были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Были эвакуированы более 50 тыс. человек.