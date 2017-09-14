Более 40 мероприятий, приуроченных к 100-летию революции, были проведены с начала года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 40 различных мероприятий уже были проведены в рамках празднования 100-летия событий 1917 года, сообщил журналистам сопредседатель Российского исторического общества (РИО), ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, которое прошло в четверг в ТАСС.

"Всего у нас запланировано 118 различных мероприятий, в настоящий момент уже состоялось 44. До конца года пройдут оставшиеся мероприятия, причем они будут в самых разных формах: тематические семинары, конференции, выставки, мультимедийные проекты, музыкальные фестивали", - сказал он.

"Код революции" в интернет-пространстве

В ходе заседания члены оргкомитета рассказали об уже реализованных проектах, а также поделились дальнейшими планами. Особое внимание было уделено привлечению интереса россиян к этому историческому событию. По словам директора Государственного центрального музея современной истории России Ирины Великановой, выставка "1917. Код Революции", которая открылась весной, в ближайшее время будет доступна всем желающим в интернете.

СПЕЦПРОЕКТ 1917. Столкновение с бездной Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

"Мы создали виртуальную версию этого выставочного проекта, которая в ближайшее время появится на сайте, и, таким образом, у всех желающих появится возможность ознакомиться с выставкой даже после того, как она закроется 15 ноября", - сказала она.

Великанова отметила, что в последние годы наблюдается рост интереса к истории в регионах, и, чтобы удовлетворить интерес россиян к событиям вековой давности, подготовлена передвижная мультимедийная выставка.

"Мы также подготовили передвижной мультимедийный вариант, который будет реализован в ряде региональных музеев. Это очень важно, потому что интерес у регионов колоссальный, у них дефицит исторической информации и выставочных проектов", - подчеркнула руководитель музея.

Революция: взгляд из-за рубежа

Интерес к событиям 1917 года проявляют не только в России, но и далеко за ее пределами. Как отметил научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, сопредседатель РИО Александр Чубарьян, тема революции присутствует даже на страницах популярных газет.

"В Лондоне была прекрасная выставка, посвященная революции, с огромным количеством ранее неизвестных плакатов. Две газеты - Le Figaro и The New York Times, открыли страницы, посвященные революции. Это беспрецедентное событие", - подчеркнул он.

Большое внимание этой странице российской истории уделяют также зарубежные историки. "В конце сентября открывается конференция "Столетие российской революции и ее место в истории XX века". На сегодняшний день сто зарубежных ученых выразили согласие приехать", - сказал Чубарьян.

Знания - в массы!

В ходе заседания оргкомитета большое внимание было уделено популяризации истории, поскольку социологические опросы последних лет выявили серьезное падение уровня исторических знаний, особенно среди молодежи.

"По инициативе Российского исторического общества (РИО) подготовлено специальное учебное пособие "Великая российская революция. 10 вопросов", предназначенное для использования в школах. Оно размещено на сайте общества", - сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Информационное агентство ТАСС подготовило масштабный исторический проект "Столкновение с бездной". Как отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, при его подготовке были оцифрованы уникальные исторические фотоснимки. "Мы оцифровали практически весь наш архивный фонд, и там есть действительно уникальные фотографии. В Манеже с 31 октября целый месяц будет выставка, которую мы назвали "Лучшие кадры", это будет большой обзор, 80% которого никогда не демонстрировалось", - отметил он.

Кроме того, редакция журнала "Историк" подготовила специальный выпуск, посвященный российской революции, который бесплатно будет распространяться в регионах.

"Он подготовлен целевым образом, чтобы бесплатно распространялся в региональных библиотеках. Мы разошлем его по всем регионам РФ, а также в ключевые университетские центры, чтобы преподаватели истории, учителя, музейные работники имели под рукой популярно написанную историю 1917 года, но написанную крупнейшими отечественными специалистами", - рассказал главный редактор журнала Владимир Рудаков.

Церковь и революция

События 1917 года сыграли важную роль в истории Русской православной церкви. Именно в дни, когда страна переживала бурные политические и социальные трансформации, было восстановлено патриаршество. Как отметил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, к этому событию будет приурочен ряд мероприятий.

"4 декабря запланирована литургия в храме Христа Спасителя, и планируется перенести мощи святителя Тихона (избранного патриархом Московским и всея Руси осенью 1917 года - прим. ТАСС) из Донского монастыря в храм Христа Спасителя", - сообщил он.

Легойда добавил, что в рамках празднования столетия со дня восстановления патриаршества в течение всего года запланировано провести около 120 публичных лекций и конференций, 24 издательских проекта, посвященных памяти святителя Тихона, а также более 30 выставок, которые расскажут о восстановлении патриаршества.