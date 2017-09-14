Ленобласть завершила программу расселения ветхих домов и обеспечила жильем 12 тыс. человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Ленинградской области получили новое жилье в течение пяти последних лет в рамках программы расселения ветхих и аварийных домов. В четверг власти региона объявили о завершении программы.
"Программа переселения граждан из аварийного жилья в Ленинградской области выполнена в полном объеме. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, показатель выполнения государственной программы в регионе составил 98,9%. Оставшийся процент - допустимая погрешность при наличии непредвиденных обстоятельств, таких как судебные споры, проведение розыскных мероприятий в отношении граждан, не проживающих в аварийном доме, сложные процедуры вступления в наследство, а также естественная убыль населения", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
По данным пресс-службы, в регионе расселили порядка 189 тыс. квадратных метров аварийного жилья, где проживали 12,095 тыс. человек. Для их размещения построили 136 многоквартирных домов, частично жилье приобретали на вторичном рынке (порядка 20% от общего объема).
До 16 октября областной комитет по строительству направит итоговый отчет о завершении программы, сообщили в пресс-службе.