Путин поздравил Медведева с днем рождения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент поздравил председателя правительства", - сказал он. Песков не уточнил деталей поздравления.

14 сентября Медведеву исполнилось 52 года.

Ранее в четверг пресс-служба правительства сообщила, что главу российского кабмина уже поздравили руководители ряда государств и правительств. В частности, в адрес Медведева поступили поздравления от президента и премьера Узбекистана, премьер-министров Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана.