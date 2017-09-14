Путин поздравил Медведева с днем рождения

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент поздравил председателя правительства", - сказал он. Песков не уточнил деталей поздравления.
14 сентября Медведеву исполнилось 52 года.
Ранее в четверг пресс-служба правительства сообщила, что главу российского кабмина уже поздравили руководители ряда государств и правительств. В частности, в адрес Медведева поступили поздравления от президента и премьера Узбекистана, премьер-министров Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана.