В Совфеде предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сенаторы предлагают установить уголовную ответственность за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов. Об этом говорится в проекте рекомендаций Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.

В четверг совет провел заседание на тему "О реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года".

"Требуется принять дополнительные меры, направленные на совершенствование законодательства, прежде всего по вопросам установления уголовной ответственности за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов", - говорится в документе.

Как отметила на заседании заместитель председателя Совфеда Галина Карелова, наркоторговцы активно используют для распространения наркотиков современные средства коммуникации. "Только в первом полугодии 2017 года органы внутренних дел выявили свыше двух тысяч интернет-ресурсов с рекламой и продажей наркотических средств. Уже принято решение о блокировке более 750 таких ресурсов", - сказала Карелова.

В связи с этим правительству РФ рекомендовано "внести изменения в законодательные акты РФ, предусматривающие усиление ответственности за создание, администрирование, продвижение и предоставление технической помощи интернет-ресурсам, посредством которых происходит рекламирование и распространение наркотических средств и психотропных веществ".

Кроме того, в проекте рекомендаций отмечается необходимость "правового регулирования лечения лиц, страдающих различными формами наркозависимости и представляющих опасность для общества". Для этого предлагается проработать порядок обязательного лечения наркозависимых. Также решено подготовить предложения, чтобы усилить меры для борьбы с распространением наркотиков в образовательных организациях.