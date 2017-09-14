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В Совфеде предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Общество
14 сентября, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

В проекте рекомендаций Совета Федерации также предлагается проработать порядок обязательного лечения наркозависимых

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сенаторы предлагают установить уголовную ответственность за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов. Об этом говорится в проекте рекомендаций Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.

В четверг совет провел заседание на тему "О реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года".

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"Требуется принять дополнительные меры, направленные на совершенствование законодательства, прежде всего по вопросам установления уголовной ответственности за распространение, пропаганду и рекламу наркотиков с использованием интернет-ресурсов", - говорится в документе.

Как отметила на заседании заместитель председателя Совфеда Галина Карелова, наркоторговцы активно используют для распространения наркотиков современные средства коммуникации. "Только в первом полугодии 2017 года органы внутренних дел выявили свыше двух тысяч интернет-ресурсов с рекламой и продажей наркотических средств. Уже принято решение о блокировке более 750 таких ресурсов", - сказала Карелова.

В связи с этим правительству РФ рекомендовано "внести изменения в законодательные акты РФ, предусматривающие усиление ответственности за создание, администрирование, продвижение и предоставление технической помощи интернет-ресурсам, посредством которых происходит рекламирование и распространение наркотических средств и психотропных веществ".

Кроме того, в проекте рекомендаций отмечается необходимость "правового регулирования лечения лиц, страдающих различными формами наркозависимости и представляющих опасность для общества". Для этого предлагается проработать порядок обязательного лечения наркозависимых. Также решено подготовить предложения, чтобы усилить меры для борьбы с распространением наркотиков в образовательных организациях.

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