Минздрав: охват вакцинацией от гриппа вырос в 1,4 раза за пять лет

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ГЕЛЕНДЖИК, 14 сентября. /ТАСС/. Охват вакцинацией от гриппа увеличился почти в полтора раза за пять лет, а заболеваемость при этом снизилась более чем в три раза. Об этом заявил в четверг на конференции "Биотехмед" заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
"За последние пять лет мы увеличили охват вакцинацией от гриппа в 1,4 раза. При этом заболеваемость снизилась более чем в 3,5 раза", - сказал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не циркулировал широко, и иммунитет к которому у россиян не сформирован".
Краевой также напомнил, что на данный момент было закуплено около 58 млн доз, в случае необходимости объем закупки может быть увеличен. "Мы готовы выйти почти на 70 млн доз", - добавил он.
В то же время Сергей Краевой отметил, что для расширения нацкалендаря прививок потребуется увеличение финансирования почти вдвое.
Сейчас нацкалендарь стоит 13 млрд руб., то есть, чтобы добавить две инфекции и расширить показания к третьей, нужно почти в два раза увеличить финансирование национального календаря. Но государство готово на это пойти при условии, что будут созданы отечественные производственные площадки", - сказал он.
Предлагается также прививать всех детей от гемолитической инфекции. "Для того, чтобы внести коррективы в нацкалендарь, пока предварительно необходим 21 млрд руб.", - пояснил замминистра.
По словам Краевого, изменения в календарь прививок будут внесены к 2020 году.
"За это время должны быть подготовлены площадки производственные либо по локализации, либо по созданию наших вакцин... Надеемся, что наши вакцины будут дешевле", - добавил он.
Краевой добавил, что в 2020 году в национальный календарь профилактических прививок будет внесена вакцинация от ветряной оспы, что позволит существенно снизить заболеваемость, частоту госпитализаций и смертность от этого заболевания.
"Если мы будем делать вакцинацию, то, по мнению наших экспертов, мы снизим заболеваемость на 75-80%, госпитализацию на 90-95% и смертность на 90-95%. Это то, что касается ветряной оспы", - сказал он.
Замминистра добавил, что за 2016 год среди детей в возрасте до 18 лет заболеваемость ветряной оспой составила 751 тыс. человек.