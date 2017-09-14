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Власти обещают, что платного входа в парк "Зарядье" не будет

Общество
14 сентября, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что парк вызвал большой интерес у москвичей и необходимо наладить "нормальный график" работы объекта

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы не будут делать платным вход в парк "Зарядье". Об этом в четверг сообщила журналистам после лекции в парке Горького заммэра столицы Анастасия Ракова, комментируя ситуация вокруг вандализма в парке.

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"Ни в коем случае, конечно, никаких разговоров даже не может быть о платном входе. Я думаю, что это просто большой интерес, большая востребованность парка. Он просто пока не может это вместить, поэтому сейчас сделаем нормальный график, который позволит парку и работать, и отдыхать, и никаких проблем не будет. Просто большое событие, много желающих", - отметила она.

Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин.

Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями.

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