Школьников из Ивантеевки могут представить к губернаторской награде за мужество

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова предложила губернатору Подмосковья представить к награде за мужество троих школьников из школы №1 города Ивантеевка, где 5 сентября старшеклассник напал на учительницу. Эти подростки пытались защитить своих одноклассников, сообщила омбудсмен ТАСС в четверг.
"Я обратилась к нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву с просьбой отметить трех учеников 9 "А" класса, и он меня поддержал. Ребята проявили себя очень стойко и мужественно, а главное, среагировали на ситуацию. <…> Будем ходатайствовать, чтобы учительницу тоже отметили", - сказала она.
Трое мальчиков сначала закрылись вместе со своими одноклассниками внутри лаборантской, рассказала омбудсмен. А когда нападавший начал стрелять и взрывать петарды, они помогали ребятам выбраться через окно. "Для меня эти мальчишки - герои. Они буквально спасли жизнь этим детям", - сказала Мишонова.