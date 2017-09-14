В Крыму с 2018 года начнут компенсировать стоимость аренды жилья приезжим врачам

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют с 2018 года компенсировать стоимость аренды жилья врачам, которые приезжают работать на полуостров из других российских регионов. Об этом сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

"Мы уже приняли решение <…>: [в бюджете 2018 года] будут выделены деньги на компенсацию стоимости оплаты жилья - до 30 тыс. рублей ежемесячно на приезжающих специалистов (врачей)", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Крым". По его словам, речь идет о компенсации стоимости аренды жилья специалистам с материковой части России.

"Приезжают специалисты с материка, но им снять квартиру [в Крыму] с учетом их зарплат практически невозможно, - отметил глава Крыма. - На следующий год, я обещаю, данная норма будет внесена в параметры бюджета".

По данным крымского Минздрава, дефицит медицинских работников остается одной из основных проблем здравоохранения Крыма. Ранее глава ведомства Александр Голенко сообщал ТАСС, что сейчас в регионе вакантны порядка 900 врачебных должностей практически по всем специальностям.

Аксенов также сообщил, что для решения проблемы дефицита врачебных кадров в Крыму увеличат помощь медикам, переезжающим в сельскую местность в рамках программы "Земский доктор".

"Будет увеличена помощь для медиков, которые едут в сельскую местность работать, - с 1 до 1,5 млн рублей… Без этого мы не прорвемся [в решении кадрового вопроса]", - сказал глава Крыма.

Программа "Земский доктор", которая действует в России с 2012 года, начала работу в Крыму в 2015 году с целью поддержки молодых медицинских специалистов, организации их трудоустройства, привлечения и закрепления в сельских больницах.

Участнику программы - молодому специалисту, прибывшему после окончания вуза или переехавшему на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, выплачивают 500 тыс. рублей из федерального бюджета и столько же из регионального. В октябре 2016 года премьер- министр РФ Дмитрий Медведев заявил о продлении программы на 2017 год и выделении на ее реализацию 3 млрд рублей из федерального бюджета.