Власти Москвы согласовали проведение митинга дольщиков под эгидой КПРФ в центре Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мэрия Москвы согласовала проведение на Площади Революции 16 сентября митинга КПРФ в поддержку обманутых дольщиков и пайщиков, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь департамента региональной безопасности столицы Елена Романова.

"Согласовано проведение митинга политической партией КПРФ на Площади Революции с 11:00 до 13:00 16 сентября. В акции протеста обманутых дольщиков и пайщиков заявлено до 5 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Как уточняется на официальном сайте партии, в мероприятии примет участие председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.