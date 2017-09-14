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Власти Москвы согласовали проведение митинга дольщиков под эгидой КПРФ в центре Москвы

Общество
14 сентября, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Ожидается, что в акции примут участие до 5 тыс. человек

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мэрия Москвы согласовала проведение на Площади Революции 16 сентября митинга КПРФ в поддержку обманутых дольщиков и пайщиков, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь департамента региональной безопасности столицы Елена Романова.

"Согласовано проведение митинга политической партией КПРФ на Площади Революции с 11:00 до 13:00 16 сентября. В акции протеста обманутых дольщиков и пайщиков заявлено до 5 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Как уточняется на официальном сайте партии, в мероприятии примет участие председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

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