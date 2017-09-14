Новые правила в школах Подмосковья из-за инцидента в Ивантеевке частично введут в октябре

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новые правила, которые разрабатывают власти Московской области из-за инцидента в школе подмосковной Ивантеевки, частично вступят в силу в октябре. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам детей в регионе Ксения Мишонова.

"В ближайшее же время, я думаю, мы разработаем норматив, по которому ученик не сможет после звонка войти в класс. Он будет находиться либо в кабинете директора, либо в кабинете дежурного педагога с объяснением причин, почему он опоздал. <...> Думаю, в октябре мы точно это сделаем (вступит в силу это правило - прим. ТАСС)", - сказала Мишонова.

По ее словам, остальные правила вступят в силу позже. Власти разрабатывают нормы, которые позволят досматривать школьников, если они вызвали серьезное подозрение. Дополнительно к этому чиновники создадут новые правила найма ЧОП для охраны учебных учреждений.