Россия и Аляска намерены расширять гуманитарные связи и контакты между людьми

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа общественных деятелей из Аляски, включавшая представителей академических кругов, неправительственных организаций, членов Аляскинского исторического общества, видных деятелей автокефальной Православной церкви в Америке посетила Россию 4-10 сентября нынешнего года. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Делегация приняла участие в проводившейся на базе Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина международной научно-практической конференции "Эхо Русской Америки: историко-культурное наследие", организованной при участии Российской академии наук, МИД России, правительства Рязанской области, Рязанского отделения Русского географического общества и расположенной на острове Кадьяк (Аляска) Свято-Германовской православной духовной семинарии.

Программой пребывания было также предусмотрено посещение памятных мест в Кадомском, Пронском, Старожиловском и других районах Рязанской области, тесно связанных с судьбой русских путешественников и религиозных деятелей, внесших огромный вклад в освоение Аляски, становление там светской и православной культуры.

"По завершении работы форума некоторые его американские участники прибыли в Москву и были приняты в МИД России, - отметили в дипведомстве. - В ходе беседы затрагивались вопросы укрепления российско-американских гуманитарных связей с акцентом на необходимость интенсификации сотрудничества между научными, образовательными и архивными учреждениями двух стран. Достигнута договоренность о продолжении контактов, в том числе об участии представителей межведомственной рабочей группы при МИД России по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США и российских экспертов в мероприятиях по линии Аляскинского исторического общества".