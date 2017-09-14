Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта "Компромат.ру"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал сайт "Компромат.ру" за нарушение авторских прав по иску правообладателя, сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Компромат.ру" заблокирован на основании решения суда по иску правообладателя", - сказал собеседник агентства.

В связи с блокировкой сайты Comporomat.ru и kompromat.ru недоступны для посещения.