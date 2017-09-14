Американские законодатели: опыт России в обеспечении прав женщин мог бы пригодиться в США

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский опыт в обеспечении прав женщин мог бы быть интересен в США, ведь проблемы, с которыми приходится сталкиваться женщинам по разные стороны океана, в значительной степени одинаковы. К таким выводам пришли члены делегации американских парламентариев от штата Нью-Йорк, принявшие участие в круглом столе, организованном российской некоммерческой организацией "Союз женских сил".

Российский пример

"Этот диалог был очень полезным. Всегда полезно встречаться с влиятельными женщинами из других стран для обсуждения самых разных вопросов, - поделилась впечатлениями с корреспондентом ТАСС представитель Сената штата Нью-Йорк Дайан Джей Савино. - Мы видим, что женщины в России сталкиваются с теми же сложностями, что и женщины по всему миру, в том числе в США: это совмещение семьи и карьеры, доступ к финансированию при организации бизнеса".

Савино пошутила, что хотя американцы порой любят утверждать, что знают обо всем на свете, на самом деле это не так. Так, заметный интерес у участников круглого стола вызвало сообщение о том, что в России оплачиваемый декретный отпуск составляет полтора года, в то время как в штате Нью-Йорк лишь относительно недавно был принят закон, согласно которому срок отпуска по уходу за ребенком составляет всего 12 недель. "Приятно осознавать, что в России уже применяются практики, которые неизвестны в США и которые мы можем взять на вооружение у себя", - признала Савино.

В Москве как дома

С выводами коллеги согласна депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Памела Уильямс-Харрис. "В Москве я увидела, что женщин здесь беспокоят те же вопросы, что и в США, - сказала она. - Нет никакой разницы, мне даже показалось, что я очутилась в своем родном районе. Я не верила, что мне пришлось совершить девятичасовой перелет, прежде чем оказаться здесь. И я горда, что приехала сюда и смогла встретиться со столь сильными женщинами, представляющими столь сильную организацию, которая борется за права женщин".

По словам Уильямс-Харрис, диалог между представителями РФ и США по социальным проблемам, столь схожим для двух стран, следует продолжать. "Для женщин очень важно поддерживать постоянный диалог, - продолжила она. - Мы испытываем одни и те же проблемы, в том числе связанные с уходом за детьми, помощью пожилым людям и инвалидам. Даже когда речь идет о политике, мы должны проговаривать эти вещи, потому что если женщины будут проговаривать эти вопросы, я убеждена, мы сможем добиться большего".

Схожие мысли выразил и представитель мужской части делегации, также принявший участие в круглом столе, представитель комитета Демократической партии штата Нью-Йорк Джулиан Сепульведа. "Я надеюсь, что мы сможем перенять определенный опыт в этой области у России..., - отметил он. - Я надеюсь, что такого рода встречи будут способствовать развитию двустороннего диалога и установлению более прочных дружественных связей".

Народная дипломатия

Делегация американских законодателей и политических деятелей, представляющих верхнюю и нижнюю палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк, в эти дни находится в России и принимает участие в мероприятиях по линии народной дипломатии. Ранее в четверг они провели встречи в Общественной палате России.