Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американские законодатели: опыт России в обеспечении прав женщин мог бы пригодиться в США

Общество
14 сентября, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По мнению депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк Памелы Уильям-Харрис, диалог между представителями двух стран по социальным проблемам следует продолжать

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский опыт в обеспечении прав женщин мог бы быть интересен в США, ведь проблемы, с которыми приходится сталкиваться женщинам по разные стороны океана, в значительной степени одинаковы. К таким выводам пришли члены делегации американских парламентариев от штата Нью-Йорк, принявшие участие в круглом столе, организованном российской некоммерческой организацией "Союз женских сил".

Российский пример

"Этот диалог был очень полезным. Всегда полезно встречаться с влиятельными женщинами из других стран для обсуждения самых разных вопросов, - поделилась впечатлениями с корреспондентом ТАСС представитель Сената штата Нью-Йорк Дайан Джей Савино. - Мы видим, что женщины в России сталкиваются с теми же сложностями, что и женщины по всему миру, в том числе в США: это совмещение семьи и карьеры, доступ к финансированию при организации бизнеса".

Савино пошутила, что хотя американцы порой любят утверждать, что знают обо всем на свете, на самом деле это не так. Так, заметный интерес у участников круглого стола вызвало сообщение о том, что в России оплачиваемый декретный отпуск составляет полтора года, в то время как в штате Нью-Йорк лишь относительно недавно был принят закон, согласно которому срок отпуска по уходу за ребенком составляет всего 12 недель. "Приятно осознавать, что в России уже применяются практики, которые неизвестны в США и которые мы можем взять на вооружение у себя", - признала Савино.

В Москве как дома

С выводами коллеги согласна депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Памела Уильямс-Харрис. "В Москве я увидела, что женщин здесь беспокоят те же вопросы, что и в США, - сказала она. - Нет никакой разницы, мне даже показалось, что я очутилась в своем родном районе. Я не верила, что мне пришлось совершить девятичасовой перелет, прежде чем оказаться здесь. И я горда, что приехала сюда и смогла встретиться со столь сильными женщинами, представляющими столь сильную организацию, которая борется за права женщин".

По словам Уильямс-Харрис, диалог между представителями РФ и США по социальным проблемам, столь схожим для двух стран, следует продолжать. "Для женщин очень важно поддерживать постоянный диалог, - продолжила она. - Мы испытываем одни и те же проблемы, в том числе связанные с уходом за детьми, помощью пожилым людям и инвалидам. Даже когда речь идет о политике, мы должны проговаривать эти вещи, потому что если женщины будут проговаривать эти вопросы, я убеждена, мы сможем добиться большего".

Схожие мысли выразил и представитель мужской части делегации, также принявший участие в круглом столе, представитель комитета Демократической партии штата Нью-Йорк Джулиан Сепульведа. "Я надеюсь, что мы сможем перенять определенный опыт в этой области у России..., - отметил он. - Я надеюсь, что такого рода встречи будут способствовать развитию двустороннего диалога и установлению более прочных дружественных связей".

Народная дипломатия

Делегация американских законодателей и политических деятелей, представляющих верхнюю и нижнюю палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк, в эти дни находится в России и принимает участие в мероприятиях по линии народной дипломатии. Ранее в четверг они провели встречи в Общественной палате России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент не считает "ответной мерой" лишение дипломатов США парковок в РФ
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
4
Обнаружено тело дайвера, пропавшего в пещере в Сочи
5
Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
Темы дня
Новости партнеров
Реклама