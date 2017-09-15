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Форум профессиональных инициатив "Инсайт-2020" объединит лидеров WorldSkills Russia в ДФО

Общество
15 сентября, 3:02 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 15, сентября. /ТАСС

На форуме, в частности, планируют обсудить комплексный подход к развитию в регионе движения "Молодые профессионалы"

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ХАБАРОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный форум профессиональных инициатив "Инсайт-2020" начал в пятницу работу в пригороде Хабаровска, одна из его задач - подготовка к созданию молодежной общественной организации в рамках движения WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

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"В Дальневосточном форуме профессиональных инициатив "Инсайт-2020" принимает участие 250 лидеров движения "Молодые профессионалы" и активистов движений WorldSkills, Abilympics, JuniorSkills и волонтерских отрядов образовательных организаций ДФО. На форуме будет создано сообщество в рамках движения WorldSkills Russia на Дальнем Востоке. Оно в ближайшее время сможет перерасти в полноценную молодежную общественную организацию", - процитировали в пресс-службе министерства слова регионального министра Аллы Кузнецовой.

"Для представителей движения "Молодые профессионалы" мы впервые проводим форум в таком формате. Цели перед участниками стоят достаточно глобальные, их реализация поможет в популяризации и повышении престижности рабочих профессий и специальностей в молодежной среде ДФО", - отметила Кузнецова. Она напомнила, что в 2020 году Хабаровский край примет на своих площадках финал национального чемпионата WorldSkills Russia.

В Министерстве образования и науки Хабаровского края уточнили, что в предстоящие два дня работы форума кроме подготовки к созданию молодежной организации планируется обсудить комплексный подход к развитию движения "Молодые профессионалы" в ДФО, выработать механизмы адаптации студентов рабочих специальностей к условиям реальной производственной среды и приобретения ими ключевых надпрофессиональных навыков. На форуме также пройдет подготовка корпуса волонтеров движения для эффективной организации регионального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в ноябре этого года в Комсомольске-на-Амуре.

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Главными организаторами форума "Инсайт-2020" выступили региональное Министерство образования и науки и Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования. Мероприятие проходит на базе гостиничного комплекса "Ривьера" в пригороде Хабаровска и завершится в субботу.

Движение молодых профессионалов

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

Хабаровский край является одним из лидеров движения WorldSkills в России и на Дальнем Востоке. В регионе уже прошли четыре первенства и два полуфинала национальных чемпионатов профессионального мастерства, а также отборочные соревнования по компетенциям блока промышленного производства перед финалом в 2016 году. В Комсомольске-на- Амуре создан первый на Дальнем Востоке Межрегиональный центр компетенций, его задача - подготовка будущих победителей мирового чемпионата "Молодые профессионалы" в Казани в 2019 году.

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