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Известия: Минздрав намерен увеличить число медицинских туристов до 500 тыс. человек

Общество
15 сентября, 5:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В 2016 году 60% медтуристов составляли граждане Центральной Азии, а еще треть пациентов приезжали в Россию из Европы

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ разрабатывает программу для привлечения иностранных пациентов до 500 тыс. человек и войти в десятку лидирующих стран по уровню медицинского туризма в ближайшие десять лет. Об этом газете "Известия" рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

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"Согласно планам ведомства, после реализации программы по выводу России в страны-лидеры медицинского туризма поток иностранных пациентов в нашу страну может превысить 500 тыс. человек в год, " - говорится в сообщении "Известий".

Газета также приводит данные Минздрава, согласно которым, по итогам 2016 года объем медицинской помощи, оказанной иностранным гражданам составил 1,5 млрд руб., услугами медиков воспользовались более 66 тыс. человек. При этом 60 % потока медтуристов составляют граждане Центральной Азии, еще треть пациентов приезжает в Россию из Европы.

"В рамках этой программы в России планируется сформировать регионы-кластеры, которые послужат базой для развития медицинского туризма. В их число войдут столичный, северо-западный, новосибирский (включая Томск) и другие кластеры. Определен и список из 17 пилотных ФГБУ для реализации программы, " - говорится в материалах газеты.

Сергей Краевой сообщил газете, что приезжающие пациенты прибегают к услугам как федеральных, так и частных клиник. В федеральные учреждения пациенты чаще обращаются с онкологическими заболеваниями, офтальмологическими, сердечно-сосудистыми отклонениями, а также за помощью нейрохирургов. В частных клиниках наиболее востребованными оказываются услуги стоматологов, гинекологов, репродуктологов и пластических хирургов.

В Минздраве также сообщили о необходимости создания системы рейтинга медучреждений, основанной на показателях результатов лечения, оснащенности и квалификации персонала.

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Персоны
Краевой, Сергей Александрович
Страны
Россия
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