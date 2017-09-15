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В Сирии восстанавливают разграбленные боевиками христианские святыни Маалюли

Общество
15 сентября, 7:58 UTC+3 МААЛЮЛЯ /Сирия/ 15, сентября. /ТАСС

Работы по восстановлению храмового комплекса удалось ускорить благодаря созданию в стране зон деэскалации

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МААЛЮЛЯ /Сирия/, 15 сентября. /ТАСС/. Разграбленный боевиками христианский храмовый комплекс Маалюля восстанавливается ускоренными темпами. Один из храмов сможет принять прихожан в ближайшее время, сообщил журналистам сирийский инженер Ильяс Хиляль.

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"Самым сложным было восстановить пещеру святой Феклы, она очень сильно пострадала. Как и церковь святого Ильи. Перед специалистами стояла непростая задача - сохранить исторические артефакты. Правда, некоторые памятники архитектуры пришлось создавать заново, поскольку они были утрачены", - рассказал Хиляль.

Четыре года назад Маалюлю захватили боевики Джебхат-ан-Нусры (террористическая организация, запрещена в РФ). "Они крушили все, что могли. С особым остервенением выкалывали глаза христианским святым. Те иконы, которые они посчитали, что смогут продать за рубеж, тайно вывезти в Ливан, граница с которым всего в нескольких километрах от Маалюли - украли", - сообщил журналистам настоятель церкви св. Ильи отец Ильяс.

"А новые, недавно написанные монахинями [монастыря св. Феклы], просто сорвали со стен, сложили посредине храма, облили бензином и подожги. Рассчитывали сжечь одним махом и иконы, и сам храм", - добавил он.

Маалюля - небольшой город, расположенный в живописном ущелье в 50 км к северу от Дамаска. Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском - языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Маалюли включает монастырь св. Сергия, монастырь св. Феклы, а также церковь св. Ильи. Последняя практический полностью готова для проведения служб.

Работы по восстановлению храмового комплекса удалось ускорить благодаря созданию в Сирии зон деэскалации. Режим прекращения огня, соблюдение которого контролирует российская военная полиция, позволил доставлять стройматериалы в Маалюлю ускоренными темпами.

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