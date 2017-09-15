Медведев поздравил Алтайский край с 80-летием

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Алтайского края с 80-летием образования региона, отметив его особое место в истории и экономике страны. Текст поздравительной телеграммы размещен в пятницу на официальном сайте кабмина.

"Ваш край поистине уникален, занимает особое место в истории и экономике страны. Здесь по-особому ощущается неповторимая красота природы Сибири. Алтайская земля - это могучие реки Обь, Бия и Катунь, чистейшие озера, ленточные сосновые боры. А также богатые месторождения, в освоение которых вложили свой труд многие поколения талантливых людей", - говорится в сообщении.

Как отметил российский премьер, сейчас Алтайский край является крупнейшим производителем зерна и экологически чистого продовольствия. "Здесь реализуются инновационные проекты, создаются современные кластеры в машиностроении, фармацевтической и химической промышленности", - добавил премьер.

Глава кабмина обратил также внимание на развитие туризма в Алтайском крае, отметив уникальные природные заповедники, живописные ландшафты, мягкий климат, которые создают прекрасные возможности для отдыха, спорта и санаторно-курортного лечения.