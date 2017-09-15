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Почти 13 тыс. иностранных студентов получили в РФ медпомощь на сумму около 45 млн рублей

Общество
15 сентября, 8:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Источник в Минздраве сообщил, что амбулаторно-поликлинической помощью воспользовались более 90% иностранных студентов

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Почти 13 тыс. иностранных студентов за 2016-2017 учебный год получили амбулаторную и стационарную медицинскую помощь в медучреждениях на территории РФ. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в Министерстве здравоохранения РФ.

"Почти 13 тыс. иностранных граждан (студенты) получили медицинскую помощь на общую сумму около 45 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

При этом амбулаторно-поликлинической помощью воспользовались более 90% иностранных студентов.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала значительную динамику роста въездного туризма в РФ. Так, по ее словам, в 2016 году в РФ медицинскую помощь получили около 20 тыс. иностранных граждан, а за шесть месяцев 2017 года эта цифра увеличилась втрое.

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