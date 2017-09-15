Музей-заповедник "Петергоф" посвятил осенний праздник фонтанов Году экологии в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" посвятил традиционный осенний праздник фонтанов Году экологии в России и сделал его главными героями российских путешественников и первооткрывателей - от тверского купца Афанасия Никитина, совершившего в конце XV века путешествие в Индию, до первого космонавта Юрия Гагарина. Все они предстанут на Большом каскаде Петергофа в ходе 45-минутного мультимедийного шоу, получившего название по путевым заметкам Никитина - "Хождение за три моря".

"В названии заложен и другой смысл: "тремя морями" можно назвать стихии - водную, воздушную и космическую, которые на протяжении нескольких столетий покоряли выдающиеся русские первопроходцы, - рассказала в интервью ТАСС гендиректор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая. - Герои спектакля - выдающиеся личности, каждый из которых открывал новые горизонты и отодвигал все дальше границы мира, известного современникам".

Праздник фонтанов, который будет продемонстрирован публике дважды - 15 и 16 сентября, дополнит вечерний вид Большого каскада с помощью технологий 3D-маппинга: на нем появятся индийские джунгли, казачий острог в Сибири, тропические острова, корабли в открытом море, самолеты и другие картины, рассказывающие о путешествиях и открытиях знаменитых россиян. Героями мультимедийного спектакля выбраны семь исторических личностей - Афанасий Никитин, Ермак, Петр I, Иван Крузенштерн, Николай Миклухо-Маклай, Валерий Чкалов и Юрий Гагарин.

Технологии, пиротехника и лазеры

"Что касается технологической составляющей шоу, специально для осеннего праздника уже создано более 40 минут оригинального видеоконтента, в который включен архитектурный 3D-маппинг и традиционная компьютерная анимация, - отметила Кальницкая. - Конечно, мы приготовили и полюбившиеся зрителям спектакля пиротехнические эффекты и лазерное шоу".

В спектакле примут участие более 50 исполнителей - вокалистов, танцовщиков и артистов оригинального жанра, визуальный ряд поддержат многочисленные спецэффекты, пиротехника и лазеры.

Гендиректор "Петергофа" пояснила, что использование 3D-маппинга на Большом каскаде "играет роль декорации и дает авторам сценария и постановщикам спектакля исключительные возможности".

"Во всем мире современные музейные проекты, основанные на инновационных технологиях, очень и очень дорогие, - сказала Кальницкая. - Кроме того, они ограничены хорошим вкусом людей, которые хотят их использовать, которые понимают и почитают особенности исторического пространства, в котором работают, чувствуют прелесть подлинности, которая всегда и во всем приоритетна".

Самый большой фонтан мира

Большой каскад, созданный в 1715-1724 гг., считается самым грандиозным фонтанным сооружением петергофского дворцово-паркового ансамбля и одним из крупнейших фонтанов мира. Идея его создания принадлежала лично Петру I, а внешний облик Большого каскада формировался на протяжении полутора веков. На Большом каскаде 64 водомета, а декоративное убранство каскада включает 37 бронзовых золоченых статуй, 16 ваз, 29 барельефов, 225 скульптур из бронзы, свинца и мрамора.

Центральным фонтаном является "Самсон, раздирающий пасть льву", установленный в память о победе над шведами под Полтавой в 1709 году. В годы Великой Отечественной войны гитлеровские оккупанты превратили каскад в груду развалин, но реставраторы смогли восстановить его, и с 1956 года он снова открылся для публики, однако полное восстановление завершилось лишь в 1995 году.