Ростех планирует внедрить "электронного доктора" для диагностики болезней сердца

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 15 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе", входящий в госкорпорацию "Ростех", создал электронную систему мониторинга и аналитики сердечно-сосудистых заболеваний и планирует внедрить ее во всех регионах России, а также в других странах СНГ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха в рамках конференции "Биотехмед".

Система автоматически выносит диагноз на основании кардиограммы и предлагает формат лечения. Технология уже функционирует в 14 российских регионах и Казахстане, отметили в пресс-службе.

Одним из ключевых элементов системы является 12-канальный беспроводной электрокардиограф с автоматической расшифровкой. Кроме того, в системе мониторинга используется технология искусственного интеллекта с автоматической интерпретацией ЭКГ пациента.

"Аппарат имеет 500 тыс. верифицированных электрокардиограмм, на основании которых построена система автоматического анализа и вынесения диагноза с рекомендациями по лечению. В настоящий момент в Европе только приступили к разработке данной системы. Такой прибор имеет большой экспортный потенциал, мы уже ведем переговоры с несколькими странами ЕС", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора Швабе Ивана Ожгихина.

В пресс-службе также добавили, что база данных из 500 тыс. верифицированных электрокардиограмм была собрана на одном из предприятий ВПК.