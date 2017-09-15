Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Парковочные места на всем протяжении Большого Девятинского переулка в центре Москвы, где расположено посольство США, теперь доступны для всех из-за острого дефицита парковок в районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"В связи с острой нехваткой парковочных мест по адресу Большой Девятинский переулок, парковки на этой улице теперь доступны для всех", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон заявила, что сотрудники дипломатической миссии и трех американских консульств (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке) лишились парковочных мест. При этом дипломатический источник сообщил ТАСС, что отдельных парковок у консульств и посольства не было и раньше. Такие места были предусмотрены у резиденции посла, но они были убраны еще несколько месяцев назад, отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее на этой неделе заявил, что Москва приведет к полному паритету условия, в которых работают российские загранучреждения в США и американские в России.

Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что уравнивание условий работы сотрудников российских и американских диппредставительств "не должно стать предметом для очередного всплеска эмоций". Он сообщил, что речь идет об исчезновении у американских дипломатов "дополнительных бонусов или преференций, которыми они пользовались определенное время".