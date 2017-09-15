Медведев: Новосибирская область делает экономику России более сильной

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Новосибирской области с 80-летием образования региона. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Закономерно, что ваш регион занимает высокие позиции в создании наукоемких инновационных производств. Ведь именно здесь находится знаменитый Академгородок, работают бизнес-инкубаторы и технопарки, в которых реализуются перспективные проекты в нано-, био-, медицинских и других технологиях. Здесь создают новые лекарства и разрабатывают современные методы лечения, продвигают IT-разработки российских специалистов. Это делает нашу экономику более сильной и устойчивой", - говорится в поздравлении.

Глава кабмина отметил, что история Новосибирской области создана мужественными, трудолюбивыми и талантливыми людьми, которые освоили Сибирскую землю, развили на ней промышленность, сельское хозяйство и науку, превратили этот богатейший край в индустриальный регион. Сегодня же потенциал области дает ей конкурентные преимущества и позволяет привлекать инвестиции в ключевые области, подчеркнул премьер.

Он выразил уверенность в том, что благодаря целеустремленности, профессионализму и любви к родной земле жителям региона удастся справится с решением самых сложных задач, стоящих перед регионом, и добиться новых успехов. Также Медведев пожелал всем жителям области здоровья, удачи и всего самого доброго.