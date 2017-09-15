Медики Архангельска и Тюмени теперь смогут проводит операции по пересадке почки

Зелепукин: Овечкин не смог быть выше обстоятельств, связанных с запретом НХЛ по ОИСпорт 15 сентября, 11:18
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректноНаука 15 сентября, 11:16
"Ведомости": РЖД через три года смогут перевозить грузы в тяжелых вагонахТранспорт 15 сентября, 11:08
Чемпион "Формулы-1" Росберг стал менеджером гонщика КубицыСпорт 15 сентября, 11:07
Первый город на Таймыре: как на Енисее появились ворота в АрктикуВ стране 15 сентября, 11:00
Путеводитель по сериалам: лучшие премьеры этой осениКультура 15 сентября, 10:55
В лондонском метро прогремел взрывПроисшествия 15 сентября, 10:51
В Екатеринбурге состоялась премьера оратории "Огни Урала" по либретто 1932 годаНовости Урала 15 сентября, 10:49
Опубликован шорт-лист конкурса "СМИротворец" по Уральскому федеральному округуНовости партнеров 15 сентября, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число трансплантационных центров в России постепенно увеличивается, еще два субъекта Федерации теперь смогут проводить у себя в медучреждениях операции по пересадке почки. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по трансплантологии, директор Центра трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Сергей Готье.
"Постепенно число трансплантационных центров на территории РФ увеличивается. Собственно, за последние три года было открыто более 20 новых трансплантологических программ. Из приятных новостей: заработали Архангельск и Тюмень. В этих субъектах теперь появились больницы, в которых будут пересаживать почку", - сказал Готье.
В Северо-западном федеральном округе Архангельск станет вторым субъектом, в котором будет доступна эта операция. До сих пор их могли проводить два междучреждения Санкт- Петербурга. Теперь в Архангельске операции по пересадке почки будут проводить в Первой городской больницы им. Е. Е. Волосевича. В Тюмени - на базе областной клинической больницы №1.
На данный момент 48 медицинских учреждений в стране проводят у себя на регулярной основе различные трансплантационные операции (пересадка сердца, печени, почки). "В этих больницах началась трансплантация при поддержке руководителей субъектов. Это большой успех,... следующим мы ждем уже Ханты-Мансийс", - сказал Готье.
По его словам, всю необходимую подготовку коллегам в регионах оказали специалисты Центра трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. "Наша роль как ведущего головного учреждения по вопросам трансплантологии и донорства заключается в том, что мы также обучаем специалистов и даем практические навыки тем коллегам, кто в состоянии, хочет и может работать в субъектах по различным видам трансплантации", - пояснил Готье.
При этом от отметил, что оказание такого рода медицинской помощи в требуемых объемах зависит в значительной степени от организации всей системы этого вида деятельности. "Покрытие потребности зависит в первую очередь от организации системы всей, в которую входит и донорство, и трансплантационные программы. Поэтому мы очень ждем, когда закон войдет в Госдуму, и будем уже конструировать всю эту систему", - сказал директор Центра трансплантологии.