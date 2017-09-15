Медики Архангельска и Тюмени теперь смогут проводит операции по пересадке почки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число трансплантационных центров в России постепенно увеличивается, еще два субъекта Федерации теперь смогут проводить у себя в медучреждениях операции по пересадке почки. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по трансплантологии, директор Центра трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Сергей Готье.

"Постепенно число трансплантационных центров на территории РФ увеличивается. Собственно, за последние три года было открыто более 20 новых трансплантологических программ. Из приятных новостей: заработали Архангельск и Тюмень. В этих субъектах теперь появились больницы, в которых будут пересаживать почку", - сказал Готье.

В Северо-западном федеральном округе Архангельск станет вторым субъектом, в котором будет доступна эта операция. До сих пор их могли проводить два междучреждения Санкт- Петербурга. Теперь в Архангельске операции по пересадке почки будут проводить в Первой городской больницы им. Е. Е. Волосевича. В Тюмени - на базе областной клинической больницы №1.

На данный момент 48 медицинских учреждений в стране проводят у себя на регулярной основе различные трансплантационные операции (пересадка сердца, печени, почки). "В этих больницах началась трансплантация при поддержке руководителей субъектов. Это большой успех,... следующим мы ждем уже Ханты-Мансийс", - сказал Готье.

По его словам, всю необходимую подготовку коллегам в регионах оказали специалисты Центра трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. "Наша роль как ведущего головного учреждения по вопросам трансплантологии и донорства заключается в том, что мы также обучаем специалистов и даем практические навыки тем коллегам, кто в состоянии, хочет и может работать в субъектах по различным видам трансплантации", - пояснил Готье.

При этом от отметил, что оказание такого рода медицинской помощи в требуемых объемах зависит в значительной степени от организации всей системы этого вида деятельности. "Покрытие потребности зависит в первую очередь от организации системы всей, в которую входит и донорство, и трансплантационные программы. Поэтому мы очень ждем, когда закон войдет в Госдуму, и будем уже конструировать всю эту систему", - сказал директор Центра трансплантологии.