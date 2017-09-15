В Великобритании умер самый старый кот в мире

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Самый старый кот в мире по имени Натмег скончался в Великобритании в возрасте 32 лет. Об этом сообщает издание Mirror.
Перенеся воспаление дыхательных путей, животное сильно мучилось от сердечной недостаточности, и его хозяева Лиз и Ян Финлей приняли решение усыпить питомца.
Лиз и Ян обнаружили кота в своем саду в 1990 году. В ветеринарной клинике определили, что Натмегу на тот момент было уже пять лет. С тех пор супруги не расставались с котом на протяжении долгих лет.
"Он знал, где ему будет хорошо, и он особенно любил мою жену. Он не был нашим котом - мы были его людьми, и он никогда не позволял нам забыть об этом. Я думаю, это секрет его долгой жизни", - рассказал Ян Финлей изданию.
До Натмега титул самого старого кота на планете принадлежал 30-летнему Скутеру из США, ранее сообщало издание New straits times.