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В Великобритании умер самый старый кот в мире

Общество
15 сентября, 10:14 UTC+3

Хозяева приняли решение усыпить питомца на 33-м году жизни из-за тяжелой болезни

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Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

Самый старый кот в мире по имени Натмег скончался в Великобритании в возрасте 32 лет. Об этом сообщает издание Mirror.  

Перенеся воспаление дыхательных путей, животное сильно мучилось от сердечной недостаточности, и его хозяева Лиз и Ян Финлей приняли решение усыпить питомца. 

Лиз и Ян обнаружили кота в своем саду в 1990 году. В ветеринарной клинике определили, что Натмегу на тот момент было уже пять лет. С тех пор супруги не расставались с котом на протяжении долгих лет.

"Он знал, где ему будет хорошо, и он особенно любил мою жену. Он не был нашим котом - мы были его людьми, и он никогда не позволял нам забыть об этом. Я думаю, это секрет его долгой жизни", - рассказал Ян Финлей изданию. 

До Натмега титул самого старого кота на планете принадлежал 30-летнему Скутеру из США, ранее сообщало издание New straits times. 

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