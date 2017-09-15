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Путин: Карачаево-Черкесия достигла успехов в развитии экономического потенциала и туризма

Общество
15 сентября, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Президент РФ отметил стремление эффективно решать стоящие перед республикой задачи

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 25-летием образования республики. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля в пятницу.

"За прошедшую четверть века республика достигла весомых успехов в укреплении экономического потенциала и социальной сферы, в реализации востребованных проектов, направленных на развитие туризма и курортного дела", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил бережное отношение жителей республики "к своей истории, культуре, обычаям и многовековым традициям дружбы и добрососедства, а также стремление эффективно решать стоящие перед республикой задачи". Среди этих задач Путин выделил "привлечение инвестиций, создание современных рабочих мест, а также повышение уровня и качества жизни людей".

"Приоритетное внимание необходимо уделять вопросам обеспечения общественного согласия и стабильности на Северном Кавказе", - также подчеркнул президент и пожелал жителям республики осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

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