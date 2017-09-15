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В Рособрнадзоре считают, что результаты ЕГЭ нужно учитывать при выдаче медалей

Общество
15 сентября, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Сейчас медаль выдается выпускникам школ, которые получили итоговую оценку "отлично" по всем предметам в 10-м и 11-м классах

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Результаты единого государственного экзамена должны учитываться при выдаче медалей по окончании школы. К такому мнению пришли члены Общественного совета при Рособрнадзоре, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Сейчас медаль выдается выпускникам школ, которые получили итоговую оценку "отлично" по всем предметам в 10-м и 11-м классах.

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По мнению председателя Совета, ректора Московского городского педагогического университета Игоря Реморенко, степень объективности ЕГЭ в настоящее время настолько высока, что стоит рассмотреть возможность синхронизации медалей с результатами единого государственного экзамена. Аналогичный порядок был в советское время, когда медаль давала преимущество поступления в вуз.

Член Общественного совета, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России" 2013 года Андрей Сиденко предложил увязать выдачу медали с успешными результатами государственной итоговой аттестации по всем заявленным предметам и определенным пороговым значением единого государственного экзамена. В пример он привел опыт Москвы, где, в числе прочего, для получения медали необходимо на ЕГЭ по трем предметам набрать в сумме более 220 баллов.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов считает, что условия вручения медалей должны быть прозрачны и понятны и детям, и родителям. "Важно, чтобы они не использовались в корыстных целях. Честный ЕГЭ привел к тому, что учащиеся сразу замечают и сами реагируют на любые формы некорректного оценивания по дополнительным критериям. Тем более в ситуации с медалями, которые заносятся в портфолио и учитываются при поступлении в вуз", - отметил он.

Члены Общественного совета, со своей стороны, заявили о готовности проанализировать имеющуюся практику и представить аргументированные предложения по включению результатов ЕГЭ в число критериев выдачи медалей. Сергей Кравцов заверил, что Рособрнадзор открыт к диалогу и готов аккумулировать предложения экспертов для представления и обсуждения на Общественном совете при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

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