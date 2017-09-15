Путин: за 80 лет Новосибирская область стала крупным научным и культурным центром страны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Новосибирской области с 80-летием региона. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля в пятницу.

"Эти годы стали периодом подъёма экономики региона, развития социальной сферы, становления его как крупного научного и культурного центра страны", - говорится в сообщении. Президент положительно оценил то, как в области приумножается заложенный предшественниками потенциал. Жители Сибири, отмечает он, всегда славились трудолюбием и деловой хваткой, благодаря чему в области реализуются масштабные инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательской активности, выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью, создаются новые, современные рабочие места.

Глава государства также подчеркнул, что возможности Новосибирской области как ключевого транспортного узла Сибири эффективно используются для расширения межрегиональных и международных связей. Путин выразил уверенность в том, что благодаря опыту, творческому подходу и ответственному отношению к делу жители области будут и впредь добиваться поставленных целей, и пожелал им всего самого доброго.