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В Польше стартовал мотопробег против русофобии

Общество
15 сентября, 10:36 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Во время пробега участники акции будут распространять листовки, призывающие к прекращению враждебной политики в отношении России. Акция продлится до 19 сентября

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ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Действующее в Польше общественное объединение под названием Польско-российское братство организовало в республике мотопробег под лозунгом "Нет для русофобии". Акция началась в пятницу и продлится до 19 сентября.

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Как сообщил корреспонденту ТАСС глава братства Петр Радтке, трасса мотоциклистов пройдет по польским городам и деревням. "Во время пробега мы будем распространять листовки, призывающие к прекращению враждебной политики в отношении Российской Федерации. Это событие будет также прекрасной возможностью проведения непосредственного польско-российского диалога. В каждом городе, через который будем проезжать, свое присутствие мы обозначим визитом в городскую администрацию, информируя муниципальные власти о нашей инициативе", - отметил он.

Согласно утвержденному плану, акция стартует в Ольштыне, где мотоциклисты совместно с представителями общественной организации "Калининград - Ольштын - Свиноуйсьце" примут участие в уборке кладбища героев Красной армии. В ближайшие дни запланировано посещение около 10 населенных пунктов, включая города Элк, Белосток, Августов. Конечным пунктом трассы пробега, которая составляет около 1,5 тыс. км, будет Варшава, где намечено возложение цветов к Могиле неизвестного солдата и на кладбище-мавзолее Красной армии.

По словам Радтке, "в Польше русофобия - довольно распространенное явление". Господствующая среди польских политических элит русофобия является пропуском в мир большой политики, - сказал он. - Все крупные политические фракции в массе своей позиционируют себя, как правило, антироссийски и различаются между собой только тем, как далеко в западном направлении ищут себе союзников и покровителей - в Европе или в США".

В Польско-российском братстве такую политику считают в корне неверной, противоречащей интересам страны. "Только живя в дружбе и сотрудничая с Востоком, мы будем в состоянии почувствовать свое правдивое естество. С нашими взглядами мы без страха выходим к людям, потому что мы искренни и открыты, нам нечего скрывать, а несение всем людям в Польше ценности дружбы и добрососедства - главное направление действий нашей организации", - констатировал Радтке.

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