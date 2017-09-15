Пресс-конференция Российской книжной палаты об объединении книжной индустрии страны

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная созданию Консорциума ведущих организаций книжной индустрии страны по формированию "инфраструктуры знаний".

В мероприятии принимает участие руководитель Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук Марат Биктимиров, директор Российской книжной палаты (РКП) Елена Ногина, а также советник генерального директора ТАСС, исполнительный директор РКП Павел Зотов.

"Инфраструктура знаний" - проект формирования государственной системы, аккумулирующей знания и обеспечивающей основные процессы управления: извлечение, хранение, идентификация, систематизация и классификация, а также обеспечение достоверности накапливаемых знаний и предоставление доступа к ним.