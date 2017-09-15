В КБР пройдут первые онлайн-уроки в рамках апробации системы учительского роста

НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Первые онлайн-уроки в рамках апробации национальной системы учительского роста пройдут в Кабардино-Балкарии (КБР) 15 сентября. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - глава минобразования республики Нина Емузова.

В России формируется национальная система учительского роста, включающая в себя новые подходы к проведению аттестации педагогических кадров. Осенью 2017 года в апробации примут участие почти 2,3 тыс. учителей русского языка и почти 2,3 тыс. учителей математики из 13 регионов, в том числе из КБР.

"15 сентября у нас начинается апробация модели открытых онлайн-уроков, которые будут давать наши учителя русского языка и математики. В школе №32 города Нальчика пройдет по одному уроку русского языка и математики. Следующий этап - экзамен", - сказала Емузова.

Она пояснила, что в проведении уроков ничего принципиально нового нет, это те же открытые уроки, которые учителя дают при подтверждении своей квалификации, и их будут оценивать республиканские эксперты. В новой системе аттестационных процедур для учителей предусмотрено тестирование в формате ЕГЭ. Примерно такая система уже работала в КБР.

"Мы и ранее проводили такое тестирование, а базу данных создавали силами наших практиков и ученых внутри республики, сегодня будут предъявлены задания из федеральной базы данных. Это формат ЕГЭ-экзамена. Результаты тестирования закрытые, они не будут предлагаться для обсуждения. Это результаты только для аналитической работы, выявления уровня подготовленности и соответствия педагогической квалификации, а в последующем будут использоваться для повышения учительского уровня, квалификации", - сказала она.

По ее данным, ежегодно процедуру переаттестации в КБР проходит треть учительского состава республики. Всего в КБР работает около 11,6 тыс. педагогических работников.