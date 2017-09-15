В КБР пройдут первые онлайн-уроки в рамках апробации системы учительского роста

Зелепукин: Овечкин не смог быть выше обстоятельств, связанных с запретом НХЛ по ОИСпорт 15 сентября, 11:18
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректноНаука 15 сентября, 11:16
"Ведомости": РЖД через три года смогут перевозить грузы в тяжелых вагонахТранспорт 15 сентября, 11:08
Чемпион "Формулы-1" Росберг стал менеджером гонщика КубицыСпорт 15 сентября, 11:07
Первый город на Таймыре: как на Енисее появились ворота в АрктикуВ стране 15 сентября, 11:00
Путеводитель по сериалам: лучшие премьеры этой осениКультура 15 сентября, 10:55
В лондонском метро прогремел взрывПроисшествия 15 сентября, 10:51
В Екатеринбурге состоялась премьера оратории "Огни Урала" по либретто 1932 годаНовости Урала 15 сентября, 10:49
Опубликован шорт-лист конкурса "СМИротворец" по Уральскому федеральному округуНовости партнеров 15 сентября, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Первые онлайн-уроки в рамках апробации национальной системы учительского роста пройдут в Кабардино-Балкарии (КБР) 15 сентября. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - глава минобразования республики Нина Емузова.
В России формируется национальная система учительского роста, включающая в себя новые подходы к проведению аттестации педагогических кадров. Осенью 2017 года в апробации примут участие почти 2,3 тыс. учителей русского языка и почти 2,3 тыс. учителей математики из 13 регионов, в том числе из КБР.
"15 сентября у нас начинается апробация модели открытых онлайн-уроков, которые будут давать наши учителя русского языка и математики. В школе №32 города Нальчика пройдет по одному уроку русского языка и математики. Следующий этап - экзамен", - сказала Емузова.
Она пояснила, что в проведении уроков ничего принципиально нового нет, это те же открытые уроки, которые учителя дают при подтверждении своей квалификации, и их будут оценивать республиканские эксперты. В новой системе аттестационных процедур для учителей предусмотрено тестирование в формате ЕГЭ. Примерно такая система уже работала в КБР.
"Мы и ранее проводили такое тестирование, а базу данных создавали силами наших практиков и ученых внутри республики, сегодня будут предъявлены задания из федеральной базы данных. Это формат ЕГЭ-экзамена. Результаты тестирования закрытые, они не будут предлагаться для обсуждения. Это результаты только для аналитической работы, выявления уровня подготовленности и соответствия педагогической квалификации, а в последующем будут использоваться для повышения учительского уровня, квалификации", - сказала она.
По ее данным, ежегодно процедуру переаттестации в КБР проходит треть учительского состава республики. Всего в КБР работает около 11,6 тыс. педагогических работников.