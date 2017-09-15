Путин поздравил Ассоциацию преподавателей русского языка и литературы с 50-летним юбилеем

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного заседания Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и поздравил их с 50-летием создания организации. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За прошедшие годы Ассоциация завоевала высокий, заслуженный авторитет - как крупнейшее международное объединение в области развития, изучения и популяризации русского языка и литературы", - говорится в сообщении.

Президент напомнил, что Ассоциация работает в 70 странах, а в ее составе - ведущие университеты мира, языковые школы, издательства, ученые, педагоги. Он также отметил серьезную исследовательскую деятельность организации, ее образовательные и информационные проекты. "Уверен, что нынешнее, юбилейное заседание пройдет в творческом, созидательном ключе, даст старт неординарным, интересным инициативам, которые обязательно воплотятся в жизнь", - заключил Путин.

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы - неправительственное объединение, созданное с целью популяризации, сохранения и изучения русского языка и литературы как части мировой культуры. Расширенное заседание президиума Ассоциации, посвященное 50-летнему юбилею, пройдет 15 сентября в Париже.